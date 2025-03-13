Инновационное решение для снижения затрат в кабельном производстве: как автоматическая машина CSM2.0 для удаления изоляции и оболочки кабеля превращает отходы в ценность

Плюс
2 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Обычный повседневный сценарий в кабельном производстве: полный производственный заказ в несколько сотен метров кабеля специального назначения приходится утилизировать из-за дефектной наружной оболочки. Прежде в случае повреждения наружной оболочки приходилось отправлять на переработку весь кабель, что представляло собой трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Такая ситуация не редк

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