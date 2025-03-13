Компания «Паритет» будет представлена на выставке Cabex

13 мар. 2025, 16:30
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Источник:
ТПД Паритет
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Компания «Паритет» будет представлена на стенде №C179, где продемонстрирует свои новейшие разработки и решения в области кабельно-проводниковых технологий.

Напомним, Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2025 пройдет с 18 по 20 марта 2025 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет более 35 лет производит кабельно-проводниковую продукцию. В наш ассортимент входит кабель для охранно-пожарных систем, видеонаблюдения, автоматизации, структурированных кабельных систем (LAN-кабель)