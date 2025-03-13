Компания «Паритет» будет представлена на выставке Cabex

Компания «Паритет» будет представлена на стенде №C179, где продемонстрирует свои новейшие разработки и решения в области кабельно-проводниковых технологий.

Напомним, Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2025 пройдет с 18 по 20 марта 2025 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

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