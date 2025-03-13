Лаборатория Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получила новое оборудование

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает укреплять свои позиции на рынке благодаря внедрению современных технологий контроля качества. Лаборатория предприятия пополнилась тремя единицами нового оборудования: слайсером, электронным микроскопом и специальной линейкой для измерения сопротивления ТПЖ.

Слайсер (специальный нож) предназначен для подготовки тонких образцов оболочки и изоляции кабеля, которые используются для дальнейшего исследования. Это устройство стало важным звеном в цепочке подготовки сырья для анализа.

Электронный микроскоп позволяет проводить точные измерения толщины изоляции, оболочки и сечения кабеля, а также выявлять микродефекты, которые могут ухудшать свойства продукции. Микроскоп оснащен верхней и нижней подсветкой, а увеличение до 4,5 раз достаточно для проведения точных замеров. Изображение выводится на большой монитор, что упрощает процесс анализа.

Специальная линейка для подготовки образцов кабеля к измерению сопротивления ТПЖ. Устройство надежно обжимает жилы с усилием до четырех тонн, что позволяет равномерно распределять ток по всему объему токоведущей жилы для получения более точных значений. Это особенно важно для проверки алюминиевых жил.

Новое современное оборудование позволит точнее контролировать качество выпускаемой продукции на ее соответствие ГОСТ. Внедрение современных технологий – это еще один шаг Завода в сторону повышения качества продукции и удовлетворения возрастающих потребностей клиентов.

О том, как работает новое оборудование, смотрите в видео: https://rutube.ru/video/dd91a081fec4d4d72933be28296d24eb/