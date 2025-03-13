Мост через реку Урух на трассе Р-217 Кавказ в Кабардино-Балкарии расширят до четырех полос

В Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики до конца 2027 года капитально отремонтируют мост через реку Урух на 494-м км федеральной трассы Р-217 «Кавказ». В ходе работ искусственное сооружение расширят с двух до четырех полос. Об этом в четверг, 13 марта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Сегодня 163-метровый мостовой переход не справляется с трафиком, который достигает 35 тыс. машин в сутки, а также нуждается в обновлении ввиду естественного износа. После выполненного капремонта на участке будет ликвидировано сужение проезжей части, что приведет к увеличению пропускной способности и повышению уровня безопасности движения.

Специалистам предстоит построить временную объездную дорогу, демонтировать существующее сооружение, укрепить фундаменты опор и возвести новые опоры. После этого смонтируют пролетные строения с доведением габаритов проезжей части до нормативных. В целях повышения устойчивости мостовой конструкции и обеспечения плавного проезда по мостовому полотну устроят деформационные швы и переходные плиты. На мосту уложат выравнивающее бетонное покрытие с гидроизоляцией и два слоя асфальтобетона.

«В своей работе мостовики применят противогололедные комплексы: получая данные с дорожных метеостанций, установка автоматически наносит жидкий реагент на ездовое полотно, когда это необходимо, что помогает предотвратить образование наледи», - сообщили в пресс-службе Управления.

Кроме того, на мосту установят металлическое барьерное ограждение, смонтируют линии освещения, поставят новые знаки и нанесут разметку из термопластика. Для пешеходов устроят тротуары с перильным ограждением.

Обновленный мост введут в эксплуатацию до конца 2027 года.

Напомним, в декабре минувшего года на трассе «Кавказ» в КБР открыли движение по двум искусственным сооружениям, проезжую часть которых расширили до четырех полос. Речь о мосте через сухой лог в районе Куба-Табы и путепроводе вблизи Баксана.