На Ленинградской АЭС введена в эксплуатацию система «машинного зрения»

Автоматизированная система контролирует применение персоналом средств индивидуальной защиты и позволит достичь нулевого уровня травматизма на предприятии.

На энергоблоках РБМК и ВВЭР Ленинградской АЭС началась промышленная эксплуатация системы видеоанализа соблюдения работниками атомной станции техники безопасности и промышленной безопасности.

На первом этапе к системе подключили 90 камер. Они позволяют в режиме реального времени контролировать почти 45 помещений с электроустановками 6 и 10 кВ - там, где есть опасность подвергнуться воздействию электрического тока и где соблюдение персоналом правил, норм и требований по безопасности должно быть на особом контроле у руководства.

«Внедрение системы видеоаналитики - очередная веха на пути достижения цели нулевого травматизма на предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом», - подчеркнул Сергей Мезенцев, заместитель главного инженера Ленинградской АЭС по производственно-техническому обеспечению и качеству. - Система призвана стать гибким инструментом профилактики и выявления нарушений требований охраны труда. Благодаря интегрированным в систему элементам обучения мы сможем сохранить высокий уровень достоверности выявляемых событий в течении всего времени эксплуатации».

В рамках второго этапа, в течение 2025 года к системе «умной» видеоаналитики дополнительно подключат ряд помещений с электроустановками на ленинградских энергоблоках ВВЭР, увеличив количество используемых системой видеокамер еще на 35 единиц. В будущем эта же система будет внедрена и на сооружаемых сегодня энергоблоках №7 и 8. Там «машинное зрение» заработает ближе к их вводу в эксплуатацию.

Помимо повышения уровня трудовой дисциплины персонала в области охраны труда и снижения рисков получить производственную травму, у «машинного зрения» есть и другие плюсы: оно позволяет обнаруживать гипотетические возгорания и задымления, оставленные без присмотра предметы, разливы жидкостей, а также несанкционированное нахождение в помещениях персонала.

Специалисты также говорят о снижении трудозатрат на обработку данных с камер видеонаблюдения: система автоматически, в режиме реального времени обнаруживает нарушения требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности и мгновенно оповещает инспекционные службы и руководство подразделений, начальников смен цехов и т.д. Также система ведет отчетность по зафиксированным нарушениям и архивирует их.

Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание цифровизации, выпуску ПО, развитию необходимой ИТ-инфраструктуры для обеспечения технологического суверенитета страны. «Росатом» ставит перед собой амбициозную задачу - достижение к 2030 году глобального лидерства по ряду технологий на мировом рынке цифровых решений. Залогом успешной цифровой экспансии является научно-технический потенциал, накопленный атомной отраслью за почти 80 лет ее развития.

Цифровизация - важное направление деятельности АО «Концерн Росэнергоатом». Успехи в этой области позволят повысить конкурентоспособность «Росэнергоатома» на внутреннем и внешних рынках. В дивизионе уже успешно внедрена система общего управления предприятием, информационная система поддержки эксплуатации АЭС, системы анализа опыта эксплуатации и мониторинга оборудования, предиктивная аналитика (видеонаблюдение) и др. Также «Росэнергоатом» участвует в создании цифровых двойников АЭС - компьютерных моделей, позволяющих анализировать и моделировать работу и обслуживание атомной станции.

Реализация проекта по внедрению автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты проходит в рамках программы цифровизации АО «Концерн Росэнергоатом». Пилотной площадкой для ее внедрения стала Кольская АЭС. Там система начала работать в 2019 году. Помимо Ленинградской АЭС участниками проекта являются Балаковская, Калининская, Ростовская, Белоярская, Курская, Нововоронежская и Смоленская АЭС.