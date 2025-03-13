На Якутской ГРЭС проводятся испытания оборудования при работе на жидком топливе

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) проводят плановое ежегодное опробование работы основных источников питания на резервном виде топлива. Испытание позволяет проверить исправность работы оборудования.

Основным топливом для работы газотурбинных установок на Якутской ГРЭС является природный газ - метан. Он является одним из самых чистых ископаемых видов топлива. Но для проверки возможности работы оборудования в нештатных ситуациях, при возможной остановке подачи газа, основное оборудование необходимо будет перевести на резервное топливо, которым на станции является дизельное.

Мероприятия по проверке основного оборудования проводятся в период подготовки станции к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. В его рамках на Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2 по графику производится запуск основного оборудования на резервном виде топлива. Проверке подлежат котлы пиковой водогрейной котельной и газотурбинных двигателей.

Во время испытаний из трубы пиковой водогрейной котельной привычный дым белого цвета кратковременно приобретает темный цвет. Это происходит из-за того, что дизельное топливо, в отличие от природного газа, имеет более сложный химический состав и в процессе розжига при сгорании окрашивает дым. Явление это кратковременное и не несет никаких угроз для окружающей среды, поскольку камеры сгорания газотурбинных установок оснащены системой сухого подавления выбросов вредных веществ. После того, как котел разогреется дым приобретает привычный белый цвет.