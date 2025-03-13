На федеральных трассах Подмосковья отремонтируют 15 мостов и путепроводов в 2025 году

Объекты, подлежащие ремонту и восстановлению, расположены на Симферопольском, Новорязанском, Горьковском и Ярославском шоссе, а также на Московском большом кольце. Эти транспортные артерии играют важную роль в обеспечении мобильности населения и грузоперевозок.

Комплекс ремонтных работ пройдет на путепроводах, расположенных на 62-м, 104-м и 107-м км трассы М-2 «Крым», на 109-м и 112-м км М-5 «Урал», а также на 68-м км М-8 «Холмогоры» и на 250-м км А-108 «Московское большое кольцо».

Кроме того, будут отремонтированы мосты через реки Малявка на км 148 Новорязанского шоссе, Клязьма (км 61) и Плотня (км 64) Горьковского шоссе, Сабля (км 111) Ярославского шоссе, а также через Москва-реку (км 454) и Черную (км 531) на Московском большом кольце.

В ходе ремонта будут проведены обширные мероприятия, в том числе восстановление несущих конструкций, замена деформационных швов, обновление системы водоотведения и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Все это позволит повысить безопасность дорожного движения и продлить срок службы инфраструктуры.

Кроме того, дорожники займутся восстановлением деформационных швов и пришовных зон на участке км 24 – км 54 федеральной автодороги М-9 «Балтия». Это положительные образом скажется на качестве дорожного полотна и позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций.

Вышеупомянутый комплекс работ специалисты начнут реализовывать в апреле-мае этого года, а завершат – до конца 2025-го.

«Качественный ремонт мостов и путепроводов – это основа устойчивого развития транспортной системы страны. Эти сооружения связывают регионы, обеспечивают надежность перевозок и, в конечном итоге, влияют на экономическое развитие. Мы стремимся к тому, чтобы каждый объект отвечал самым высоким стандартам безопасности и надежности», – отметил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

Напомним, что в 2024 году на подведомственной сети дорог были успешно приведены в нормативное состояние семь мостов и один путепровод. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к ремонту и модернизации инфраструктуры, что обеспечило безопасные и комфортные условия для всех пользователей дорог.

В рамках реализации программы по модернизации дорожной инфраструктуры было также проведено множество инспекций и обследований существующих объектов на предмет необходимости в ремонте. Специалисты оценили текущее состояние сооружений, определили наиболее проблемные участки, требующие первоочередного внимания.

На основе полученных данных была разработана детальная программа работ, включающая проектирование, планирование и реализацию необходимых мероприятий. Все это важные шаги к созданию эффективной и максимально безопасной дорожной инфраструктуры региона, отвечающей современным требованиям и стандартам.