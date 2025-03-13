Под Челябинском появится крупнейший в стране научно-производственный комплекс по выпуску электротехнического оборудования

Челябинский научно-технический центр «Приводная техника» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта - строительства в Сосновском районе крупнейшего в России научно-производственного комплекса по выпуску преобразовательной техники. Эта продукция заместит на российском рынке нишу, прежде занятую зарубежными производителями. Проект, призванный обеспечить выпуск преобразовательной техники и силовой электроники, вышел на этап проектирования.

«Строительство научно-производственного комплекса позволит нам существенно расширить номенклатуру выпускаемых изделий и занять ниши в новых отраслях, где применяется преобразовательная техника. В дальнейшем на базе комплекса мы планируем развивать и другие направления, связанные с электротехникой и силовой электроникой. Благодаря поддержке профильных региональных министерств и институтов развития мы смогли в достаточно короткий срок провести все подготовительные работы по оформлению земельного участка и получению согласительно-разрешительных документов на подключение к сетям и всей необходимой инфраструктуре. Отмечу, что проектирование выполняет южноуральская компания, имеющая серьезный опыт и компетенции и уже реализовавшая несколько проектов по созданию высокотехнологичных производств», - говорит директор по стратегическому развитию Группы компаний «Приводная техника» Евгений Чупин.

Научно-производственный комплекс появится неподалёку от поселка Красное Поле в Сосновском районе Челябинской области. Здесь будет запущено производство преобразовательной техники в диапазоне мощностей от 75 кВт до 30 000 кВт, способной заместить аналоги ушедших с российского рынка корпораций. Строительство начнётся уже в этом году. Срок завершения проекта - до 2028 года.

Напомним, соглашение о реализации инвестпроекта между правительством Челябинской области и ООО НТЦ «Приводная техника» губернатор Алексей Текслер и Евгений Чупин подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года.

Группа компаний «Приводная техника» занимается разработкой систем автоматизации и электропривода и производством преобразователей частоты и электродвигателей, а также другого электротехнического оборудования.