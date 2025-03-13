Под Петербургом появится новое производство за 2,5 млрд рублей

В Ленинградской области появится новое производство сухих строительных смесей, инвестиции в проект компании «СМУ-Балт» составят 2,5 млрд руб., сообщает издание «Новый проспект» со ссылкой на годовой отчет администрации Лужского района Ленобласти.

Перед началом строительства будет разработан песчаный карьер на базе месторождения Заполье. Новое производство обеспечит рабочими местами 200 человек.

По данным РБК Компании, ООО «СМУ-Балт» зарегистрировано в 2019 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Александр Савицкий. Основным видом деятельности компании является производство сухих бетонных смесей. Также «СМУ-Балт» занимается добычей глины, разработкой гравийных и песчаных карьеров, производством огнеупорных изделий.

Ранее правительство Петербурга постанoвило передать АО «Асфальтобетонный завод №1» два земельных участка в Курoртном районе общей площадью около 35,5 га для стрoительства объекта строительной промышленности. Представители компании в беседе с РБК Петербург рассказали, что на участке появится новое производство.