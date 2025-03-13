В НИУ «МЭИ» стартовала ХХХI Международная научно-техническая конференция

С 13 по 15 марта 2025 года в НИУ «МЭИ» проходит ХХХI Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (МНТК). Участниками конференции стали более 1,2 тыс. студентов и аспирантов.

На конференции принято к публикации более 1200 тезисов докладов в 64 секциях по тринадцати направлениям. Среди них — более 1000 участников из НИУ «МЭИ» и более 200 участников из 70 вузов и научных организаций России и зарубежья. Мероприятие проводится при поддержке Системного оператора РФ в рамках соглашения о сотрудничестве.

В этом году было подано более 400 заявок на секцию конференции IEEE, что в два раза превышает данные прошлого года. С этого года конференция проводится в два этапа: МНТК — в марте, а IEEE — в апреле.

«С каждым годом конференция продолжает привлекать все больше участников из разных уголков России и мира. Она даёт студентам и аспирантам возможность представить свои исследования широкой аудитории и получить обратную связь от экспертов. Это важный шаг на пути к профессиональному росту и успешной научной карьере», — рассказал о конференции ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках пленарного заседания проректор по науке и инновациям НИУ «МЭИ» Иван Комаров​ рассказал участникам о том, как стать молодым ученым и какие в этом есть преимущества. Он отметил, что научная деятельность — это не только престиж, но и возможность внести значительный вклад в развитие экономики страны. Иван Комаров также подчеркнул, что современные проблемы требуют комплексного решения, а сотрудничество между различными научными областями может привести к прорывным открытиям.

Последние несколько лет активное участие в процессе подготовки и проведения конференции студентов и аспирантов принимает Донецкий национальный технический университет. Число участников из Донецка в этом году составило 25 человек. Часть участников прибыло на конференцию в Москву, а часть проводит заседание в родном университете. На пленарном заседании выступил ректор университета Александр Аноприенко с докладом «Энергоперевооружение Донбасса как основа возрождения и опережающего развития региона».

Конференция дает возможность инженерам, проектировщикам и представителям промышленности вживую пообщаться с производителями, представителями энергетических компаний и учеными, обсудить широкий круг тем, связанных с энергетикой и окружающей средой.