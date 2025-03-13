В Республике Карелия появится новый спортивный комплекс

Работы по строительству спортивного комплекса проведут в Республике Карелия, г. Петрозаводске, в районе Неглинской набережной, районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной, сообщает RosTender.info. Поучаствовать в открытом конкурсе на выбор исполнителя можно до 28 марта.

В составе объекта планируется здание спортивно-хозяйственного корпуса, судейская с трибунами на 200 мест, открытые конькобежные дорожки, поля для мини-футбола, площадки для стрит-баскетбола, электронное табло. Планируемая единовременная пропускная способность – 234 человека. На территории вокруг комплекса выполнят устройство тротуаров, пешеходных дорожек и автостоянки. Из бюджета Петрозаводского городского округа на строительство потратят 313 млн. рублей. Строительно-монтажные работы завершат не позднее 01.12.2025 года.