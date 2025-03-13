Госкомпания «Автодор» приступила к масштабным работам на обходе Донецка

Стартовали подготовительные работы к капитальному ремонту на обходе столицы Донецкой Народной Республики. Протяженность объекта около 50 км. Проект разделен на 3 этапа: более 30 км федеральной трассы Р-150, 11 км региональной дороги, ведущей к Горловке, а также часть Ясиноватского шоссе к Донецкому аэропорту протяженностью 6 км.

Дорожникам предстоит восстановить четырехполосные участки трасс первой технической категории. Сейчас ведутся подготовительные работы по демонтажу разрушенных искусственных сооружений, мульчированию, корчевке пней и очистке полосы отвода от кустарников и деревьев.Завершить капитальный ремонт всех порядка 50 км планируется в 2026 году.

Трасса примыкает к федеральной дороге Р-150, соединяющей Белгород, Донецк, Луганск и Мариуполь. Кроме того, обход разгрузит улично-дорожную сеть столицы ДНР.