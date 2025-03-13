«Мордовэнерго» обеспечило электроснабжение систем оповещения гражданской защиты

час назад
127
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в кратчайшие сроки смонтировали оборудование по 24 объектам, где располагаются звуковые оповещатели Специального управления гражданской защиты. Все точки системы оповещения населения смонтированы в черте городского округа Саранск. В рамках договора технологического присоединения электросетевая организация для энергоснабжения данных объектов выполнила монтаж 24 приборов узла учета электрической энергии. Это однофазные и трехфазные электронные счетчики прямого включения с возможностью дистанционной передачи показаний электрической энергии. Суммарная заявленная мощность всех подключенных объектов по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях составила 46 кВт.

Подать заявку на технологическое присоединение можно на Портале электросетевых услуг Группы «Россети», в мобильном приложении «Россети – личный кабинет», на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Для мобильных телефонов действует короткий номер 220. Звонок бесплатный.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал