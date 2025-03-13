Представители заводов Группы ПОЛИПЛАСТИК прошли обучение инструментам бережливого производства

В конце февраля на «Климовском трубном заводе» Группы ПОЛИПЛАСТИК состоялся тренинг «Инструменты бережливого производства». Участниками мероприятия стали специалисты 14 производственных площадок компании из разных регионов России, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Основной задачей стало обучение внутренних тренеров с целью масштабирования производственной системы бережливого производства на заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК. Мероприятие позволило создать сообщество внутренних тренеров компании и развить профессиональные навыки сотрудников.

В ходе тренинга представители заводов ознакомились с инструментами бережливого производства. Были рассмотрены восемь основных видов потерь, а также основные принципы, в том числе система непрерывных улучшений, система организации эффективного рабочего пространства (5С), всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ), показатели эффективного использования времени работы оборудования (ОЕЕ), быстрая переналадка (СМЕD), стандартные операционные процессы (СОП), обучение на рабочем месте (TWI/OPM), визуализация и Гемба-обходы рабочего места.

Также в ходе тренинга участники мероприятия приобрели навыки публичного выступления и ознакомились с основами тренерского мастерства.

Теоретическая часть сопровождалась выполнением практических заданий для закрепления пройденного материала. По результатам обучения участники получили Сертификаты. Теперь они будут проводить обучение на своих заводах и внедрять процессы бережливого производства в своих трудовых коллективах.

Развитие внутреннего обучения – это инвестиции в развитие компании и повышение квалификации кадров. Новые внутренние тренеры станут ценным активом Группы ПОЛИПЛАСТИК.