«Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки

13 мар. 2025, 13:45
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Ростех
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на XXIV Международном форуме «Экология большого города» модернизированную версию программно-аппаратного комплекса «Палантир» для контроля экологической обстановки. Решение дополнено новым модулем, который измеряет массовую концентрацию пыли как в атмосфере, так и в воздухе рабочих зон. 

Благодаря модернизации «Палантир» теперь способен осуществлять не только комплексный мониторинг городской экологии, но также может применяться и на промышленных объектах, в карьерах, на цементных производствах, в местах перевалки сыпучих материалов (портах, железнодорожных станциях). 

Комплекс производит оперативный контроль, анализ и моделирует развитие экологической обстановки на заданный период времени в масштабах региона или промышленного центра. Его ключевая особенность — использование специализированных математических моделей, которые с высоким пространственным и временным разрешением обеспечивают сбор, накопление и анализ большого количества цифровых данных о состоянии окружающей среды. Использование комплекса существенно сокращает время реагирования на экстремальные экологические события и усиливает контроль за потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу. 

В контуре «Росэлектроники» разработкой «Палантира» занимается Калужский электромеханический завод концерна «Автоматика». 

«Наша система может быть беспрепятственно интегрирована в действующую инфраструктуру, поскольку легко сопрягается с уже работающими платформами, а также совместима со всеми современными сетями передачи данных и протоколами управления. Благодаря этому заказчики смогут построить эффективную сеть контроля экологической обстановки без дополнительных затрат. В настоящее время мы полностью готовы начать серийный выпуск „Палантиров“», — прокомментировал генеральный директор АО «КЭМЗ» Евгений Золотницкий

«Палантир» является отечественной разработкой и включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

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