«Россети Юг» обеспечили электроснабжение строящейся школы в Волгограде

2 часа назад
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Источник:
Россети Юг
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Специалисты «Россети Юг» выполнили присоединение к сетевой инфраструктуре компании нового общеобразовательного учреждения в Советском районе города Волгограда. Объём мощности технологического присоединения соцобъекта составил 754 кВт.

Для подключения объекта к электросетям сетям энергетики филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» построили два участка кабельной линии электропередачи общей протяженностью 520 метров и установили новую комплектную трансформаторную подстанцию.

Общеобразовательное учреждение на 1,2 тыс. мест в одном из крупном и развивающемся жилом комплексе Волгограда строится в рамках нацпроекта «Образование». Отвечая самым современным стандартам, новая школа позволит не только снять нагрузку с близлежащих учреждений образования, но и даст импульс для развития всего микрорайона. Помимо учебных классов, столовой и библиотеки в школе предусмотрены спортивный комплекс с бассейном, планетарий, центр робототехники и пилотирования, медиацентр, фото и видеостудии.

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