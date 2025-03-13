«Россети» завершили инфраструктурный проект для крупнейшего тепличного комплекса на северо-западе России

Компания «Россети Ленэнерго» завершила работу по электроснабжению новых объектов агрохолдинга «Выборжец». Для развития производства во Всеволожском районе Ленинградской области потребителю выдали из сети 5 МВт мощности. Общий объем присоединения составил 13,8 МВт.

Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 и 10 кВ. Для технологического присоединения энергетики проложили новую кабельную линию 10 кВ. Переход автомобильных дорог и инженерных коммуникаций выполнили методом горизонтально направленного бурения с закладкой резервных труб. Также специалисты энергокомпании смонтировали систему учета электроэнергии.

Ленинградская область относится к зоне рискованного земледелия, но благодаря развитию тепличных комплексов регион занимает первое место в России по выращиванию зеленых салатов, пятое – по производству грибов. Агрохолдинг «Выборжец» ведет свою историю с 1930-х годов и сегодня является самым крупным тепличным хозяйством на северо-западе России.

«Россети» поддерживают развитие агропроизводителей на всей территории присутствия. В числе последних крупных проектов – присоединение к сети тепличного комбината «Алания» в Северной Осетии и модернизация подстанции 110 кВ, питающей агрокластер в Краснодарском крае.

t.me/rosseti_official