«Силовые машины» изготовят оборудование для модернизации блока №5 Сургутской ГРЭС-2 и блока №1 Березовской ГРЭС ПАО «Юнипро»

По результатам прошедшего в декабре 2024 года отбора энергоблок №5 ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2 и энергоблок № 1 ПСУ-800 МВт Березовской ГРЭС включены в Программу модернизации тепловых электростанций (КОММод) с началом поставки мощности в 2028 году.

Проект на Сургутской ГРЭС-2 в Ханты-Мансийском автономном округе предполагает увеличение мощности блока №5 с 810 МВт до 830 МВт с комплексной заменой паровой турбины и генератора. На блоке №1 Березовской ГРЭС в Красноярском крае также предусмотрена комплексная замена паровой турбины.

Станции получат турбоагрегаты с обновленным ресурсом, новым сроком службы не менее 40 лет и увеличенным межремонтным интервалом.