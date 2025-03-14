CHINT в России выступил на заседании бизнес-клуба «Новый ковчег»

CHINT в России принял участие в заседании международного делового клуба «Новый ковчег». Конференция «Время новых героев — инженеры XXI века» прошла в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и была посвящена проблемам отечественного инжиниринга и строительного рынка. Организаторами мероприятия выступили ICF-Engineering и ТПП РФ.

С вступительным словом выступили президент ТПП РФ, председатель делового совета БРИКС Сергей Катырин, а также генеральный директор ICF Engineering, президент международного делового клуба «Новый ковчег» Андрей Торгашев.

Как рассказал Сергей Катырин, на данный момент система торгово-промышленных палат охватывает более 350 городов России, а сеть загранпредставительств действует в 40 странах мира.

«С 76 странами у нас созданы деловые советы, направленные на развитие экономических инициатив бизнес-партнеров из разных стран. Такой представленности на внешнем треке нет ни у одного объединения предпринимателей в России», — подчеркнул Сергей Катырин.

Он предложил клубу «Новый ковчег» задействовать Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, а также отметил перспективы сотрудничества в проекте Передовых инженерных школ (ПИШ), который объединяет 50 центров, 150 высокотехнологичных компаний и госкорпорации. По словам Катырина, по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году планируется создать 100 ПИШ.

На дискуссионной инжиниринговой сессии участники заседания обсудили инновации в строительстве и энергетике. О ключевых трендах рассказали генеральный директор МИСИС-Инжиниринг Максим Онохин, директор по стратегическому развитию ICF-Engineering Евгений Варвара и президент Международного Шуховского фонда Леонид Штерн. Об интеллектуальных решениях в области передачи и распределения электроэнергии рассказал инженер по работе с проектными организациями CHINT в России Сергей Новиков.

«Развитие интеллектуальных решений в энергетике — ключ к повышению надежности инфраструктуры. Сегодня мы говорим не просто об автоматизации, а о комплексных решениях, которые обеспечивают контроль и управление энергоснабжением – от розеток до распределительных щитов 0,4 кВ, ячеек на среднее напряжение, трансформаторов и КРУЭ до 220 кВ. Мы уже предлагаем такие решения и локализуем производство ячеек среднего напряжения 6-35 кВ и КРУЭ 110 и 220 кВ в Самаре», — подчеркнул инженер по работе с проектными организациями CHINT в России Сергей Новиков.

Среди приглашенных участников были также губернатор Магаданской области Сергей Носов, эксперты по бизнес-консалтингу и GR-коммуникациям.

Стратегическими партнерами мероприятия выступили Kingsbourne и «МИСиС-Инжиниринг», а спонсорами — CHINT в России, кабельный завод «Эксперт-Кабель», ГК «Отака» и медиахолдинг «Регионы России».