EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля производства ООО «Вологодский кабельный завод»

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 производства, согласно маркировки ООО «Вологодский кабельный завод», закупленного на маркетплейсе WILDBERRIES (ИП Алибекова М.С., магазин «МILEGRI»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

толщина изоляции ТПЖ (отклонение до 10%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение до 44%).

Образцы кабельной продукции ТМ ВКЗ отбирались и испытывались специалистами EL-Комитета в 2022-2024 годах 7 раз. В каждом из отобранных образцов были выявлены существенные отклонения от требований ГОСТ.

Подчеркнем, что данная продукция реализуется в ряде интернет-магазинов без сертификатов соответствия, которых и существовать не может: согласно официальной информации ООО «Вологодский кабельный завод» было ликвидировано еще в 2018 году. Продукция, которая реализуется под данной торговой маркой, производится очередным «заводом-призраком».

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ВКЗ.