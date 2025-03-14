Эксклюзивное интервью с Юлией Малининой: что ждет Cabex в 2025 и 2026 году?

14 мар. 2025, 13:04
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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В эфире RusCable Live директор выставки Cabex Юлия Малинина поделилась не только планами на грядущий Cabex 2025, но и раскрыла много тонкостей работы организаторов. Как подбирается площадка для выставки? С какими сложностями сталкиваются экспоненты? Почему участие в Cabex — это не только про стенды, но и про бизнес-стратегию? Разговор получился живым и насыщенным, без общих фраз и формальных шаблонов.

Одним из главных инсайдов стало объявление о переезде Cabex в 2026 году. Юлия объяснила, с чем связано это решение, какие факторы повлияли на выбор новой площадки и чего ждать участникам. Также мы вспомнили прошлогодний Cabex: какие компании сделали громкие анонсы, почему конкурс "Лучший инновационный продукт" вызвал ажиотаж и какие неожиданные события оставили особенно яркий след в истории выставки.

Эфир получился максимально откровенным и детальным. Мы обсудили, какие вызовы стоят перед организаторами, как меняется формат офлайн-мероприятий и какие новые инструменты они внедряют, чтобы Cabex оставался ведущей площадкой для кабельного бизнеса. Хотите узнать, как готовят крупнейшее отраслевое событие изнутри? Смотрите запись эфира! Или ЧИТАЙТЕ текстовую версию 

 

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