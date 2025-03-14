IT-решение Системного оператора – финалист премии «Цифровые вершины 2025»

Совместная разработка Системного оператора и компании «СЭЛФ СОФТ ПРОДАКШН» – Система контроля каналов противоаварийной автоматики (СККПА), попала в пятерку лучших проектов и стала финалистом премии «Цифровые вершины 2025» в номинации «Лучшее IT-решение для энергетики».

СККПА позволяет специалистам диспетчерских центров Системного оператора обнаруживать потери сигналов, команд и телеметрической информации в каналах противоаварийной автоматики (ПА) при рассмотрении диспетчерских заявок и графиков ремонтов технического оборудования. Расчеты потерь в каналах ПА выполняются системой на основании данных о состоянии устройств и комплексов РЗА на заданном промежутке времени.

Основой модели СККПА является Единая информационная модель ЕЭС России, сформированная на базе стандартов Общей модели данных CIM. Использование Единой информмодели позволяет значительно снизить трудозатраты специалистов на актуализацию нормативно справочной информации, создавать и изменять сложные разветвленные сети каналов ПА, на основе которых выполняются расчеты.

СККПА имеет функцию версионирования (управления версиями) моделей в базе данных, удобный интерфейс управления, характеризуется гибкой интеграцией с внешними сервисами и обладает широким спектром функциональных возможностей. Она обеспечивает: управление моделями; создание и просмотр графических схем, формирование таблиц тракта для построения путей прохождения сигналов; получение и обработку диспетчерских заявок и графиков ремонтов; ручное управление эксплуатационным состоянием устройств; расчет потерь для различных типов сигналов (управляющие воздействия ПА, пусковые органы ПА, команды релейной защиты), передачу результатов расчета потерь во внешние сервисы; экспорт форм.

«Система контроля каналов противоаварийной автоматики автоматизирует деятельность специалистов служб релейной защиты диспетчерских центров Системного оператора, и при этом имеет высокий потенциал для дальнейшего развития и интеграции с другими ИТ-системами компании, которые отвечают за надежность и устойчивость режимов энергосистем. Результаты расчета потерь в каналах противоаварийной автоматики в обозримой перспективе могут использоваться в централизованных системах противоаварийной автоматики, системе мониторинга запасов устойчивости, контроля перетоков и ограничений в сечениях при краткосрочном и долгосрочном планировании и других важнейших автоматизированных системах диспетчерского управления», – говорит Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов.

Система продолжает модифицироваться. В ее текущей версии реализован оффлайн расчет потерь ПА на базе диспетчерских заявок и графиков ремонтов, а также ручных отключений. В 2025 году запланирована реализация в СККПА сервиса для онлайн-расчета потерь в каналах ПА и последующий вывод детализированной информации о потерях ПА диспетчеру. Цель реализации онлайн-режима – определение доступности пусковых органов и управляющих воздействий устройств и комплексов ПА для информирования диспетчерского персонала, а в перспективе – и для использования СККПА при управлении электроэнергетическим режимом работы энергосистемы.

Премия IT-проектов «Цифровые вершины» – конкурс для разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур на территории РФ и ЕАЭС. Проводится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.