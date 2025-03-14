KOSCAB представляет новую редакцию продуктового каталога

час назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Костромакабель

KOSCAB представляет обновленную версию каталога, которая отражает последние изменения и расширение продуктовой линейки бренда.

Обновленный дизайн: современный и интуитивно понятный, чтобы было удобно находить нужную информацию.

Расширенный ассортимент: теперь KOSCAB – это не просто кабели, а полноценные решения для организации сетей передачи данных. В каталог вошли оптические

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КОСТРОМАКАБЕЛЬ
Завод изготовитель кабельной продукции в России основан в 2016 году. Возможности завода позволяют выпускать широкий ассортимент кабельной продукции различных типов и модификаций. Разновидность "легких" оптических кабелей связи разработана с учетом дополнительных требований заказчиков. Используемые нами материалы для производства оптоволоконного кабеля поставляются исключительно ведущими отечественными и зарубежными производителям, все применяемое сырье имеет высокую оценку на международном рынке. Штат высококвалифицированных специалистов и оснащенность завода современным оборудованием позволяет изготавливать каждый километр кабеля гарантированного качества. На заводе кабельной продукции из представленной номенклатуры вы всегда сможете выбрать кабель соответствующий параметрам прокладки в различных климатических регионах России.