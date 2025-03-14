Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил в серийное производство новый кабель «Светлячок»

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет инновационную разработку – серию кабелей и проводов со светоизлучающей оболочкой «Светлячок».

Особенности кабеля «Светлячок»:

Безопасность: Благодаря люминесцентным элементам в составе оболочки кабель светится в темноте. Автономное свечение значительно снижает риск аварий и травм, облегчает навигацию на объектах.

Долгое свечение: Кабель сохраняет свечение на протяжении продолжительного времени.

Удобство использования: Люминесцентные элементы эффективно заряжаются как от солнечного света (даже в пасмурную погоду), так и от искусственного освещения.

«Светлячок» может применяться для временного электроснабжения внутри объекта строительства, сети питания механизации на стройплощадках, в качестве электропровода удлинителей и переносок, а также для подключения машин, механизмов и оборудования в горнодобывающей отрасли.