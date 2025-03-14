Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил в серийное производство новый кабель «Светлячок»

2 часа назад
209
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет инновационную разработку – серию кабелей и проводов со светоизлучающей оболочкой «Светлячок». 

Особенности кабеля «Светлячок»:

  • Безопасность: Благодаря люминесцентным элементам в составе оболочки кабель светится в темноте. Автономное свечение значительно снижает риск аварий и травм, облегчает навигацию на объектах. 
  • Долгое свечение: Кабель сохраняет свечение на протяжении продолжительного времени.
  • Удобство использования: Люминесцентные элементы эффективно заряжаются как от солнечного света (даже в пасмурную погоду), так и от искусственного освещения.

«Светлячок» может применяться для временного электроснабжения внутри объекта строительства, сети питания механизации на стройплощадках, в качестве электропровода удлинителей и переносок, а также для подключения машин, механизмов и оборудования в горнодобывающей отрасли.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.