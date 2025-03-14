Компания Prysmian поставила первую в отрасли кабельную систему на напряжение 245 кВ для ускорения реализации проектов создания плавучих морских ветровых электростанций

Плюс
3 часа назад
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Компания Prysmian совершила значительный прорыв с целью ускорения осуществления проектов строительства плавучих морских ветровых электростанций. Плавучие морские ветровые электростанции (технология, при которой ветровые турбины монтируют на плавучие структуры, закреплённые на дне моря с помощью якорей) открывают возможность генерировать электроэнергию в ранее недоступных глубок

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