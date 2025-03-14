На трассе М-5 «Урал» отремонтируют еще около 22 км

4 часа назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Работы пройдут на участке с 1705 по 1727 км в Саткинском и Златоустовском районах Челябинской области. Проект вчера получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Ранее наши эксперты одобрили этап ремонта М-5 «Урал» на участке с 1675 по 1687 км в том же регионе. 

В ходе очередного этапа капремонта планируется расширение моста через реку Куваши на 1722-м километре. Проектная длина искусственного сооружения 63,3 м, ширина - 26,94 м. 

Как и на предыдущих этапах, этот участок М-5 по окончании работ будет четырехполосным и отвечать нормам II технической категории, с разделением транспортных потоков. 

Заказчик – Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства.
Генеральный проектировщик – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ».

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