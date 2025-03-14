Режкабель завершил работу по внедрению VR-технологий

На Режевском кабельном заводе успешно завершился проект по внедрению VR-технологий в образовательный процесс. С конца 2023 года специалисты отделов главного технолога, маркетинга и продвижения разрабатывали уникальные обучающие сценарии для работы с экструзионной линией — от сборки до обслуживания и чистки оборудования.

В марте текущего года реализована установка VR-оборудования и программного обеспечения, а также проведено обучение персонала. Это позволит эффективно организовывать учебный процесс для новых сотрудников и студентов в формате виртуальной реальности.

Внедрение VR-технологий на заводе открывает новые перспективы в подготовке квалифицированных кадров. Виртуальное моделирование производственных процессов позволяет обеспечить безопасное обучение без риска для оборудования, оптимизировать ресурсы предприятия, а также предоставить начинающим специалистам получить практический опыт до начала работы на реальном оборудовании.

Важным этапом проекта станет презентация VR-тренажёра 22 марта 2025 года во время Дня открытых дверей на базе Режевского политехникума. Абитуриенты получат возможность первыми испытать современную обучающую программу.