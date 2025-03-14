Руководители и мастера производства НПП «ИНТЕХ» прошли обучение по программе «Мастер производственного участка»

Мероприятие было организовано с целью повышения эффективности организации производственных процессов и совершенствования профессиональных навыков по управлению производственным персоналом.

В рамках обучающей программы, сотрудники изучили процесс производственной системы участка, QDC, треугольник эффективности производства, получили практические задания, направленные на применение освоенных навыков по своим направлениям.

Обучение проводил эксперт-практик в области управления предприятием, организации производства, внедрения лин-технологий бережливого производства.