Руководители и мастера производства НПП «ИНТЕХ» прошли обучение по программе «Мастер производственного участка»

4 часа назад
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Источник:
ЭКМ Холдинг
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Мероприятие было организовано с целью повышения эффективности организации производственных процессов и совершенствования профессиональных навыков по управлению производственным персоналом.

В рамках обучающей программы, сотрудники изучили процесс производственной системы участка, QDC, треугольник эффективности производства, получили практические задания, направленные на применение освоенных навыков по своим направлениям.

Обучение проводил эксперт-практик в области управления предприятием, организации производства, внедрения лин-технологий бережливого производства.

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ЭКМ Холдинг
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