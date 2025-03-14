СПЕЦКАБЕЛЬ покажет на CABEX кабели для медицины

Компания «Спецкабель» готовится к участию в международной кабельной выставке CABEX, которая состоится в Москве с 18 по 20 марта в «Экспоцентре». «Спецкабель» представит на своей экспозиции впечатляющий спектр продукции, отражающий многолетний опыт и непрерывные исследования в области кабельных технологий.

Одна из главных «звезд» выставки – сверхгибкие кабели серии СКЛОН для робототехники. Высокая гибкость кабелей «СКЛОН» позволяет им выдерживать многократные изгибы, перекручивания, вибрации и другие механические воздействия без повреждения изоляции и потери функциональности. Для наглядной демонстрации прочности и гибкости кабеля на стенде будет работать специальная испытательная установка, симулирующая реальные условия работы роботов.

Кроме того, на выставке представят коаксиальные и оптические кабельные сборки, обеспечивающие надежную и стабильную передачу сигналов. Эти продукты являются ключевым компонентом современных телекоммуникационных сетей и высокотехнологичных объектов.

Покажут и кабели РУСЛАН – первый в России продукт для построения сетей Интернета вещей (IoT) на базе технологии однопарного Ethernet. Его уникальность заключается не только в соответствии высочайшим стандартам качества передачи данных, обеспечивающим безошибочную работу сети, например, международному стандарту IEC 61156-12 для цифровых кабелей связи, но и в расширенном спектре вариантов исполнения.

Представят также серию малогабаритных кабелей СКАБМЕД для использования в передовых медицинских устройствах. Их миниатюрные размеры позволяют интегрировать их в компактные и портативные медицинские приборы, не ограничивая функциональность. Это особенно актуально для таких критически важных устройств, как механические сердца, холтеровские мониторы, нейростимуляторы и кардиостимуляторы. Использование этих кабелей позволяет создавать более компактные, надежные и безопасные медицинские устройства для улучшения качества жизни пациентов.

«Спецкабель» приглашает всех заинтересованных посетить свой стенд на выставке CABEX и оценить высокое качество и инновационный подход к производству кабельной продукции.