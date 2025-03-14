Сергей Цивилев провёл совещание по вывозу угольной продукции в восточном направлении

Сергей Цивилев провёл совещание по совершенствованию логистики поставок грузов топливно-энергетического комплекса в порты Дальнего Востока. Особое внимание было уделено увеличению объёмов вывоза угольной продукции из регионов Восточной Сибири, экономика которых существенно зависит от экспорта угля.

В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ОАО «РЖД», операторы подвижного состава и угольные компании.

Глава Минэнерго сообщил, что по завершению 1-го квартала 2025 года будут подведены итоги эффективности вывоза угля в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, вступившими в силу с 1 января. Он отметил, что ведомство сфокусировано на поиске оптимального решения для обеспечения вывоза угольной продукции на экспорт и рассматривает вероятность возобновления практики заключения Соглашений о вывозе угля в восточном направлении с угледобывающими регионами.

«Наша задача – не допустить снижения объёмов вывоза из угледобывающих регионов. У нас огромная ответственность перед всей отраслью и людьми. Совместно с коллегами работаем над тем, чтобы выполнить поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным задачу – обеспечить 180 млн тонн грузоперевозок в восточном направлении. Для реализации этой задачи разрабатывается ряд мер, направленных на повышение оборачиваемости подвижного состава, сокращение времени в пути, внедрение инновационных вагонов. В части угля рассчитываем, что объёмы вывоза на восток будут не менее уровня 2024 года по всем регионам», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Кроме того, обсуждалась инициатива о закреплении на законодательном уровне приоритетного использования парка инновационных вагонов с повышенной грузоподъёмностью на Восточном полигоне, что в перспективе позволит увеличить пропускную и провозную способность.

Участники совещания также рассмотрели вопрос о переносе на более ранний срок электрификации участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей от станции Волочаевка до станций Комсомольск-Сортировочный и Ванино. Было отмечено, что электрификация данных участков будет способствовать снижению стоимости перевозки грузов в восточном направлении и увеличению провозной мощности Восточного полигона, что положительно повлияет, в том числе, на экспорт угля в восточном направлении.