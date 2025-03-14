Слет партнеров CHINT в России собрал 250 экспертов рынка электротехники

Производитель электротехнического оборудования CHINT в России усиливает присутствие на отечественном рынке, ориентируясь на локализацию производства и расширение дистрибуции. Эти планы были озвучены на Слете партнеров компании, который собрал более 250 участников в отеле Soluxe Moscow. Мероприятие, приуроченное 15-летию присутствия компании в России, прошло под девизом «15 лет традиций и инноваций».

За весь 2024 год в России доля импорта китайского промышленного оборудования и аппаратуры увеличилась на 10% и 15% соответственно относительно показателей позапрошлого года. Китайские государственные инвестиции поддерживают высокий спрос на оборудование для энергетики, промышленности и строительства во всем мире. На фоне укрепляющихся торговых связей между РФ и КНР CHINT в России занимает все более устойчивую позицию на отечественном рынке электротехнического оборудования.

Стратегия развития CHINT в России

Генеральный директор CHINT в России Максим Су представил ключевые направления работы компании, среди которых — расширение сети дистрибьюторов, увеличение объемов поставок и постепенная локализация производства.

«За 15 лет CHINT в России прошла путь от поставщика оборудования до надежного партнера, участвующего в крупнейших инфраструктурных проектах страны. В 2025 году мы продолжим укреплять позиции, ориентируясь на долгосрочное сотрудничество с партнерами и адаптацию к динамике рынка», — отметил Максим Су.

Директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин подчеркнул, что развитие компании в стране идет в русле глобальных трендов. По его словам, в 2024 году расходы федерального бюджета на инфраструктурные проекты значительно выросли, что способствует дальнейшему росту спроса на оборудование.

«Рынок электротехнической продукции в России продолжает расти, чему способствует государственная поддержка инфраструктурных проектов. CHINT в России активно развивается в этом направлении, предлагая современные технологические решения и усиливая локализацию», — заявил Евгений Лепешкин.

Российско-китайское сотрудничество как фактор роста

По данным экспертов, китайские компании, работающие в России, используют несколько стратегий для повышения конкурентоспособности: доступ к ресурсам, инвестиции в инновации, развитие локального производства и активный маркетинг.

Профессор Высшей школы экономики, руководитель программы «Восточная перспектива: стратегия и тактика построения бизнеса» Наталья Гусева отметила, что CHINT в России активно задействует эти стратегические способности для повышения конкурентоспособности на российском рынке.

«У компании есть четыре R&D-центра в мире, высокоавтоматизированные и цифровизированные производственные площадки, развитая корпоративная культура и способность быстро адаптироваться к изменениям. К тому же CHINT в России последовательно придерживается стратегии локализации», — подчеркнула Наталья Гусева.

Слет партнеров CHINT в России проводится ежегодно, выступая платформой для обсуждения стратегии компании и трендов в отрасли.