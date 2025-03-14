В Красногвардейском районе Петербурга построят детский сад за 909 млн рублей

Дошкольное образовательное учреждение на 265 мест появится на территории жилого комплекса «Новая Охта».

Комитет по государственному заказу Петербурга разместил на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика для выполнения работ по строительству здания дошкольного образовательного учреждения в новостройках Красногвардейского района.

Под застройку отведен участок 116.5 территории предприятия Ручьи площадью чуть более 1,06 га, рядом с аллеей Евгения Шварца (напротив дом 10) и рекой Охтой (кадастровый номер – 78:11:0005609:1013). В этой локации расположен жилой комплекс «Новая Охта» от «Группы ЛСР».

Начальная стоимость контракта составляет 908,7 млн рублей. Подведение итогов тендера назначено на 31 марта 2025 года. Согласно документам, исполнителю необходимо завершить все работы в срок до 13 марта 2026 года.

Площадь детского садика составит 6,1 тыс. кв. м. В составе ДОУ предусмотрят 12 групповых ячеек для детей от 1,6 до 7 лет, в том числе для воспитанников с нарушениями речи. Каждая ячейка будет непроходной, состоящей из раздевальной, туалетной, групповой, буфетной и спальни.

На первом этаже планируют оборудовать бассейн со вспомогательными помещениями, медицинский и пищевой блоки. На втором этаже должны появиться музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, кружковая, кабинеты для учебных занятий и помещения для персонала. На третьем этаже будут расположены административные, технические и служебно-бытовые помещения.