В городе-спутнике Нововоронежской АЭС благоустроят центральную площадь

Госкорпорация «Росатом» проводит планомерную работу по повышению качества жизни в городах присутствия атомной отрасли.

При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в городе-спутнике Нововоронежской АЭС началось масштабное благоустройство центральной площади около Дворца культуры. Это стало возможно благодаря победе города в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. Обновленное пространство станет новой площадкой для отдыха и проведения городских мероприятий.

На реализацию проекта выделен федеральный грант в размере 90,2 млн рублей, а также направлены средства Концерна «Росэнергоатом» и регионального бюджета. Завершение работ планируется до 1 ноября 2025 года.

«Главным приоритетом Нововоронежской АЭС является безопасная и надежная выработка электроэнергии. В то же время мы постоянно заботимся о том, чтобы создавать нашим сотрудникам и их семьям комфортные условия. Социально значимые проекты не только повышают качество жизни, но и положительно влияют на вопросы безопасности и повышения производительности труда», – отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Разработанная проектным бюро М4 совместно с жителями города концепция площади предполагает сочетание трех составляющих: культуры, досуга и света. Центром проекта стал световой арт-объект, который в теплое время будет служить для освещения периметра площади, а зимой – для подсветки новогодней елки.

Комфортное разграничение прогулочной и автомобильной зон должен обеспечить многоуровневый зеленый ландшафт. Привычные пешеходные маршруты сохранятся, при этом повысится их безопасность и доступность, в том числе для маломобильных групп. По всей территории разместят скамейки и светильники, по углам площади – декоративные опоры освещения.

Во время работ по благоустройству Центральной площади пройдёт замена сетей теплоснабжения, которые пересекают зону проектирования. Изначально их ремонт планировался на 2026 год, но для сохранения нового покрытия работы проведут параллельно.

За четыре года участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России из федерального бюджета в муниципалитет Нововоронежа удалось привлечь более 330 миллионов рублей. В городе благоустроили набережную и городской парк, а в северном микрорайоне построили «МЕГАдвор». По итогам Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году сейчас разрабатывается проект реконструкции детской зоны напротив кинотеатра «Уран» для участия в следующем конкурсе.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») - первая АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Расположена на берегу реки Дон в 45 км южнее Воронежа. Для Воронежской области НВ АЭС остается главным источником электроэнергии, снабжая электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей региона.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.