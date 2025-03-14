В смоленской ОЭЗ реализуют проект на 800 млн рублей по производству металлических порошков

Производственный комплекс по созданию металлических порошков, применяемых при изготовлении сплавов для промышленного оборудования, появится в особой экономической зоне "Стабна" в Смоленской области. Инвестиции в проект составят более 800 млн рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

"У ОЭЗ "Стабна" новый резидент - компания в сфере обработки металлов и 3D-печати "Горизонт покрытий". Компания в ближайшие два года планирует построить новый производственный комплекс и начать выпуск свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного оборудования. Инвестиции в проект составят более 800 млн рублей", - сообщил Анохин.

Глава региона отметил, что на производстве будет создано более 30 новых рабочих мест.

Резидент уже получил в пользование земельный участок на территории ОЭЗ "Стабна" и в ближайшее время приступит к возведению промышленных объектов, добавил Анохин.