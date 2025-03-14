«Россети Кубань» демонтировали незаконный ВОЛС на 1,5 тыс. опор ЛЭП в Туапсинском районе

Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» демонтировали более 60 км незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) интернет-провайдера «Тайгет» на 1,5 тыс. опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) энергокомпании в Туапсинском районе Краснодарского края.

В ходе планового осмотра были выявлены незаконно размещенные ВОЛС на территории 14 населенных пунктов Туапсинского района: в селах Бжид, Небуг, Георгиевское, Греческое, Дедеркой, Лермонтово, Агой, Кроянское и Кирпичное, а также в поселках Джубга, Новомихайловский, Ольгинка, ауле Агуй-Шапсуг и хуторе Полковничий.

Прежде чем демонтировать самовольно установленные линии связи, специалисты Сочинских электрических сетей направляли в адрес собственников (интернет-провайдера «Тайгет» (ООО «Мультисервис») неоднократные обращения о добровольном устранении несанкционированных подвесов.

«Россети Кубань» призывают интернет-провайдеров к легализации незаконно размещенного оборудования на опорах ЛЭП. Механизм проработан и требует минимальных действий со стороны операторов связи: оформить заявку, получить технические условия, заключить договор предоставления доступа к линиям электропередачи для размещения конструкций, согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования ЛЭП и линий связи. После выполнения вышеуказанных мероприятий подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.

Несогласованный подвес конструкций на энергообъектах несет прямую угрозу их повреждения и нарушения электроснабжения потребителей. При самовольном монтаже ВОЛС операторы связи не соблюдают элементарные требования охраны труда, не учитывают техническое состояние опор ЛЭП и дополнительные нагрузки на конструкцию, что уже неоднократно становилось причиной несчастных случаев.