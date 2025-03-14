«Россети Московский регион» провели ремонт воздушной линии 110 кВ «Наро-Фоминск-Селятино»

Специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» осуществили комплекс работ по повышению качества и надежности электроснабжения на воздушной линии 110 кВ «Наро-Фоминск - Селятино».

Специалисты заменили поврежденную изоляцию и гасители вибрации, а также установили 127 птицезащитных устройств (ПЗУ) антиприсадочного и барьерного типа. Всего до конца 2025 года на ЛЭП «Наро-Фоминск - Селятино» будет установлено 650 птицезащитных устройств.ПЗУ на воздушных линиях электропередачи способствуют предотвращению технологических нарушений в работе электросетей, вызванных жизнедеятельностью птиц, а также снижают вероятность травмирования пернатых электрическим током.

Благодаря выполненным работам будет повышена надежность электроснабжения 17-ти населенных пунктов района Бекасово Троицкого административного округа и пяти деревень Наро-Фоминского городского округа (Бекасово, Лисинцево, Мишуткино, Глаголево и Новоглаголево), в том числе социально значимых объектов.