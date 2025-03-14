«Россети Сибирь» вынуждена приостановить реализацию инвестпрограммы

"Россети Сибирь" вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы 2025 года из-за недостаточного уровня тарифов и невозможности привлечь внешнее финансирование, сообщили ТАСС в компании.

В "Россети Сибирь" напомнили, что в Сибири отмечается проблема многолетнего недофинансирования сетевого комплекса.

"В настоящее время крупнейшая сетевая компания региона "Россети Сибирь" находится в преддефолтном состоянии, когда остро стоит вопрос о возможности исполнения своих обязательств, в первую очередь, по привлеченному кредитному долгу", - отметили в компании.

Таким образом, в данной ситуации "задача номер один - не допустить развития негативного сценария, который потенциально может привести к банкротству компании".

"В целях сдерживания роста кредитного портфеля "Россети Сибирь" и сохранения возможности осуществлять текущую операционную деятельности по энергоснабжению потребителей, компания вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы", - сказали в компании.

В "Россети Сибирь" подчеркнули, что наиболее острая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия.

"Это вызвано тем, что региональные тарифные органы не учитывают в необходимой валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, которые связаны с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению. При этом растет стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал, стоимость обслуживания долга", - отмечает компания.

По итогам 2024 года объем финансирования инвестиционных программ в этих регионах превысил 7,7 млрд рублей и в существенной части покрывался за счет привлечения новых кредитов. Однако этот объем, сформированный с учетом утвержденных в регионах тарифных ставок, значительно ниже необходимого финансирования для решения проблем в регионах.