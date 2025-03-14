«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения свыше 19 тысяч жителей Черноярского района Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2024 году отремонтировали в Черноярском районе Астраханской области 14 км линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения, оборудование 12 высоковольтных центров питания и более 20 комплектных трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения свыше 19 тысяч жителей и 80 социально значимых объектов.

На подстанциях 110 кВ привели в нормативное состояние 11 силовых трансформаторов и 16 единиц различного оборудования.

В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты выполнили ремонт 14 км воздушных ЛЭП, заменили порядка 60 опор и укрепили около 50, заменили свыше 220 изоляторов и почти 5 км провода на провод с большим диаметром сечения, что позволит повысить качество поставляемой электроэнергии. На ответвлениях в частные домовладения смонтировали новый провод почти на 300 вводах общей протяженностью около 6 км.

Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода от древесно-кустарниковой растительности расчистили почти 6 га трасс воздушных ЛЭП.