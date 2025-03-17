EL-Комитет НОПСМ продолжает знакомить с результатами судебно-претензионной работы в отношении недобросовестных продавцов

11 марта 2025 г. Завьяловский районный суд Удмуртской Республики вынес решение по делу № 2-410/2025, удовлетворив иск к ИП Руковишниковой М.А. (магазин «Электроград», г. Уфа). Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ НПО КАБЕЛЬ-С, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности данной продукции.

Напомним, по результатам испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2.5 ТМ НПО Кабель-С, закупленного специалистами EL-Комитета в октябре 2023 г. у данного продавца, были выявлены существенные нарушения требований всех базовых параметров качества и безопасности ГОСТ 31996-2012. Всего за последние три года было закуплено и испытано 7 образцов различной кабельной продукции данного производителя и ни в одном из них не обошлось без нарушений ГОСТ.

Чем запомнилось это судебное разбирательство?

ИП Руковишникова М.А. был проинформирован о результатах проведенных испытаний, однако умышленно отказался удовлетворить претензию с требованием добровольного прекращения реализации некачественного кабеля.

Более года данный продавец как мог защищал свои интересы, а также «доброе имя» ООО «НПО Кабель-С», однако все тщетно: разобравшись в обстоятельствах дела суд принял ранее полученные экспертные выводы и оценки в отношении отобранной продукции.

Суд в дополнение к основному решению применил астрент – судебную неустойку за неисполнение судебного решения. И теперь продавец будет выплачивать дополнительно по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Данное решение суда – это очередной аргумент в пользу необходимости тщательно отбирать поставщиков кабельной продукции для розничной реализации.

Специалисты EL-Комитета НОПСМ готовы оказать помощь в создании системы контроля качества для обеспечения безопасности реализуемой продукции.