Экопластикс выходит на рынок инженерных пластиков

17 мар. 2025, 14:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Экопластикс
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В ассортименте компании Экопластикс появились полиамид, поликарбонат и полиметилметакрилат китайского производства

В начале 2025 года компания Экопластикс приняла решение о выходе на российский рынок инженерных пластиков. В ассортименте продуктов компании появились поликарбонат (PC), полиметилметакрилат (PMMA), а также пленочный барьерный полиамид (PA). Представленная продукция в основном производится в Китае.

Кроме уже представленных в каталоге инженерных пластиков, в обозримом будущем Экопластикс также планирует добавить в свой ассортимент другие полимерные материалы, номенклатура которых в настоящее время уточняется с потенциальными поставщиками и заказчиками. Экопластикс обладает достаточно мощными финансовыми ресурсами для кратного расширения объема своего присутствия на российском рынке полимеров.

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