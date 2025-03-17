Энергетики модернизировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 210 участков в СНТ «Кинокадр»

Специалисты «Мособлэнерго» модернизировали воздушную линию электропередачи для повышения надежности электроснабжения 210 дачных участков в СНТ «Кинокадр» Талдомского г.о.

В начале марта энергетики провели реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проложена от трансформаторной подстанции ТП-1013. В ходе работ неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный провод (СИП), протяженностью 800 метров. У СИП высокая механическая прочность, обрывы этого провода маловероятны даже при падении на него тяжелых предметов, он имеет больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП.

Работы, проведенные в рамках программы капитального ремонта, позволят повысить надежность электроснабжения запитанных от ЛЭП потребителей, снизят потери электроэнергии в сетях и обеспечат возможность для дальнейшего подключения новых абонентов в садовом товариществе.

Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в каждом округе Подмосковья, где расположены сети компании. Наибольшие объемы в рамках программы выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.