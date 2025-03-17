Энергетики проведут работы по капитальному ремонту восьми подстанций и 32 км ЛЭП в Раменском м.о.

В рамках программы капитального ремонта электросетевых объектов в 2025 году специалисты «Мособлэнерго» проведут работы по ремонту семи трансформаторных подстанций и одного распределительного пункта, а также 32 км линий электропередачи в Раменском муниципальном округе.

В течение 2025 года компанией запланировано провести на территории округа капитальный ремонт 26 км воздушных линий и шести километров кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ. В четырех трансформаторных подстанциях будет произведена замена электрооборудования, в трех подстанциях и одном распределительном пункте — капитальный ремонт строительной части (ремонт кровли, фасада, отмостки, замена ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраска металлоконструкций). Также в рамках программы капремонта в округе будет проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности 17 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

Помимо г. Раменское мероприятия по капитальному ремонту в муниципальном округе будут проводиться в деревнях Турыгино, Бахтеево, Вялки, Дементьево, Дергаево, Жирово, Капустино, Клишева, Коняшино, Минино, Осеченки и Сафоново, посёлках Гжелка, Горка, Дубки, Ильинский, поселке совхоза «Раменский» и посёлке Гжельского кирпичного завода, сёлах Загорново, Игумново, Речицы, Гжель, сельских поселениях Гжельское и Новохритоновское, дачных поселках Кратово и Удельная и СНТ «Полянка».

Работы по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства проводятся специалистами «Мособлэнерго» с начала года. В январе энергетики произвели замену электрооборудования в распределительных устройствах РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ в трансформаторной подстанции ТП-40 в г. Раменское, а также ремонт строительной части, включающий устройство водосточной системы, в распределительном пункте РП-33 в д. Дергаево.

В феврале был проведен капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ от ТП-442 до ТП-440 в д. Турыгино. Энергетики осуществили замену опор и провода, монтаж заземлений и замену линейного разъединителя. В начале марта специалисты Раменского производственного отделения компании закончили реконструкцию кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-401 в д. Дементьево. В ходе работ были проведены ремонт кабеля в траншее, ввод кабеля в трансформаторную подстанцию и монтаж муфт.

Программа капитального ремонта «Мособлэнерго» ежегодно реализуется силами работников филиалов компании и подрядных организаций в каждом округе Подмосковья, где расположены сети компании. Планы по программе капремонта на 2025 год находятся в стадии утверждения и могут быть скорректированы до конца первого квартала текущего года.