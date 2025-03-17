Федор Опадчий: потребление электроэнергии в ОЭС Востока с начала отопительного сезона выросло на 3,2%

Председатель Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий рассказал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву о режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме Востока и территориальных энергосистемах в текущем отопительном сезоне и необходимых планах по развитию дальневосточной электроэнергетики.

Визит главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева и губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в филиалы Системного оператора ОДУ Востока и Тихоокеанское РДУ состоялся в ходе рабочей поездки министра на Дальний Восток.

Глава Системного оператора Федор Опадчий представил доклад о режимно-балансовой ситуации в отопительный сезон 2024/2025 и мероприятиях для повышения надежности функционирования энергосистем, входящих в состав энергообъединения.

Потребление электроэнергии в ОЭС Востока с начала отопительного сезона по сравнению с прошлым периодом увеличилось на 3,2%.

Федор Опадчий обратил внимание на существенный уровень загрузки ряда важных контролируемых сечений и существующие риски ввода ограничений для потребителей в послеаварийном режиме.

«Теплая зима, и как следствие умеренный рост потребления, повышенная приточность в гидроузлах в текущем отопительном сезоне, перевод нагрузки части потребителей Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) на электроснабжение от ОЭС Сибири, увеличение выработки Вилюйской и Светлинской ГЭС за счет перехода на работу в вынужденном режиме в контролируемых сечениях – все эти факторы способствовали уменьшению глубины сработки Зейского водохранилища относительно прогноза и позволили раньше плановых сроков вывести в реконструкцию Блок 3 Приморской ГРЭС, Блок 6 Приморской ГРЭС и Блок 2 Хабаровской ТЭЦ-3 для гарантированного завершения работ до начала осенне-зимнего периода 2025/2026 года», – сообщил Федор Опадчий.

Глава Системного оператора доложил о мероприятиях по развитию электрической сети и планах по вводу новой генерации в ОЭС Востока. В частности в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России запланировано строительство линии электропередачи 500 кВ Хабаровская – Комсомольская протяженностью 365 км с реконструкцией подстанции 500 кВ Комсомольская, новой генерации в Якутске мощностью не менее 233 МВт, ввод 445 МВт новой тепловой генерации за контролируемым сечением «Переход через Амур», а также ввод 1700 МВт ветровой и солнечной генерации.

Федор Опадчий отметил, что до реализации основных мероприятий по строительству генерирующих объектов для минимизации рисков нарушения нормального режима работы энергосистемы требуется ввод быстровозводимых электростанций – 10 ГТУ по 25 МВт каждая.

«Потребность в электроэнергии и темпы ее спроса на Дальнем Востоке самые высокие в стране, поэтому генерирующие мощности надо вводить с опережением графика, чтобы не сдерживать развитие экономики», – заявил Сергей Цивилев.

Также Федор Опадчий отметил, что до июня 2025 года важно провести комплексную оценку новых инвестиционных проектов, включенных в планы экономического развития регионов Дальнего Востока и предлагаемых региональными властями для учета перспективного электропотребления. Это необходимо при формировании прогноза потребления в процессе разработки основополагающего документа перспективного планирования – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026 – 2031 гг.