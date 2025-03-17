Готовность строящегося обхода Владикавказа достигла 75%

В Северной Осетии активно продолжается строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 «Кавказ» на участке с 10-го по 25-й км в объезд Владикавказа.

Реализация данного проекта призвана повысить транспортную доступность и связанность районов внутри субъекта РФ, укрепить торгово-экономические связи с соседними регионами, а также поспособствует развитию внутреннего туризма. Городские улицы Владикавказа будут освобождены от транзитного транспорта, что положительным образом скажется и на экологической ситуации. Помимо этого, комплекс проведенных работ позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность одной из главных транспортных артерий Северного Кавказа.

Новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская – Владикавказ и, пересекая федеральную трассу А-162 Владикавказ – Алагир, будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города Владикавказа. На всем протяжении 15-километрового объекта специалисты устроят линии электроосвещения и парапетное ограждение с противоослепляющими экранами по оси проезжей части.

Масштабные работы на участке строительства стартовали в апреле 2021 года. За это время специалисты подрядной организации устроили почти 12 км земляного полотна и свыше 7 км выравнивающего и нижнего слоев асфальтобетона. В рамках инженерного обустройства объекта возвели более 830 опор линий наружного электроосвещения. В настоящее время общая готовность обхода к вводу в эксплуатацию составляет 75 %.

На последнем этапе (его протяженность около 3 км) уже закончены буровые работы для возведения третьей транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе. Федеральными дорожниками ведется отсыпка дорожного основания из грунта – земляного полотна под основной ход трассы, а также подходов к путепроводу. Специалисты завершили также монтаж девяти очистных сооружений. Отметим, что такие специализированные устройства предназначены для очищения сточных вод с автомобильной дороги.

Кроме того, в настоящее время завершена реконструкция существующего моста через реку Черная на трассе А-162 Владикавказ – Алагир и возведено новое искусственное сооружение на съезде транспортной развязки. По основному ходу движения на автодороге А-162 завершили реконструкцию проезжей части. В настоящее время продолжаются работы по отсыпке и уплотнению земляного полотна, планировке откосов и устройству верхних слоев основания на съездах, также ведется устройство водоотводных сооружений. В рамках строительства развязок на пересечении с Архонским шоссе и автодорогой А-162 завершен монтаж железобетонных балок пролетного строения, на отдельных съездах уже уложено асфальтобетонное покрытие.

Земляные работы продолжаются на съездах в направлении селений Гизель и Ногир рядом с Архонским шоссе, а на транспортной развязке на пересечении с Гизельским шоссе – мероприятия по планировке откосов насыпи на съездах и устройству кюветов. Наконец, рядом с Московским шоссе устраивают фундамент путепровода тоннельного типа, а на транспортной развязке – путепровод.

В непосредственной близости с СНТ «Учитель», «Дарьял» и «Надежда» в ближайшее время дорожники устроят проезды с тротуарами параллельно Московскому шоссе. А рядом с жилой застройкой в СНТ «Учитель» установят 3 км шумозащитных экранов. Такие конструкции направлены на улучшение качества жизни людей, живущих вблизи шумных магистралей.

Полностью завершить все работы на объекте планируется в 2026 году. Также напомним, что первая очередь обхода Владикавказа протяженностью более 7 км (близ Беслана – Архонское шоссе) была сдана в эксплуатацию в 2008 году.