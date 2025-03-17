Компания ООО «Электрорешения» (бренд EKF) опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 2024 год

Компания ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, объявляет результаты финансовой отчетности по РСБУ за 2024 г. Выручка в 2024 году выросла относительно прошлого года на 31% (до 21,7 млрд руб. с 16,6 млрд руб. в 2023 г.), что превышает темпы роста рынка и свидетельствует об укреплении положения компании на нём.

Рост валовой прибыли за 2024 г. к 2023 г. составил 36%. Превышение данного показателя над темпом роста выручки отражает постоянную работу компании над повышением операционной эффективности.

Долговая нагрузка на конец 2024 г. сохранилась на комфортном уровне. Чистый долг составил 3,7 млрд руб., увеличение относительно прошлого года на 13,3%. Остатки денежных средств составили 2,2 млрд руб., что обеспечивает компании достаточный запас финансовой устойчивости.

Результаты 2024 г. отражают успешную реализацию стратегии компании, направленной на рост и развитие. Устойчивый рост выручки, эффективное управление затратами и высокая финансовая устойчивость создают надежную основу для дальнейшего развития.

В актив компании ООО «Электрорешения», которая представляет бренд EKF в России, входят 2 производственные площадки во Владимирской области, сеть логистических центров, а также собственный отдел R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Линейка продуктов насчитывает более 19 000 артикулов. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. Отвечая на запросы рынка, компания активно цифровизируется, выйдя на рынок ИТ и став разработчиком специализированного программного обеспечения под брендом EKF (EKF Connect Home – умный дом, EKF Connect Industry – IIoT для автоматизации в промышленности), а также производителем зарядных станций для электромобилей EKF Impulse и телекоммуникационного оборудования TERACOM.