Михаил Котюков обсудил с руководством компании «Русская платина» реализацию проекта строительства нового горнорудного кластера на севере края
Губернатор края Михаил Котюков побывал на строительной площадке горно-обогатительного комплекса, который будет работать на базе Черногорского месторождения в Норильском промышленном регионе.
На территории будущего производства глава региона встретился с руководством компании «Русская платина». Стороны обсудили вопросы реализации масштабного промышленного проекта по разработке Черногорского месторождения – одного из крупнейших из неосвоенных платино-палладиевых объектов. Проект реализует ООО «Черногорская ГРК», это ее первый арктический кейс.
Михаилу Котюкову сообщили, что Черногорский ГОК планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале следующего года. Реализация проекта положит начало созданию второго по величине производителя палладия и платины в России.
«Проект реализуется в Арктической зоне, в сложных климатических условиях. Из-за санкционных ограничений и невозможности поставок технологического оборудования пришлось полностью переделать проект, найти сопоставимые отечественные решения и новых отечественных поставщиков оборудования. Мы уже набираем эксплуатационный персонал, после ввода фабрики количество рабочих мест увеличится до 1600», – сообщил генеральный директор ООО «Черногорская ГРК» Ахмед Бажаев.
С выходом на проектную мощность Черногорский ГОК будет перерабатывать порядка 7 миллионов тонн руды в год с перспективой расширения до 9 миллионов тонн. После завершения второго этапа освоение увеличится до 14 млн тонн. В настоящее время на основных объектах месторождения идут строительно-монтажные работы, специалисты устанавливают оборудование на обогатительной фабрике, возводят необходимую инфраструктуру, завершается строительство ТЭЦ.
Глава региона отметил, современным производствам сегодня крайне необходима кооперация с научным сообществом.
«Строящийся объект станет одним из крупнейших промышленных предприятий края. Хочу напомнить, что в России вскоре начнется реализация нового нацпроекта "Биоэкономика", который даст дополнительный импульс для развития наших предприятий. Наработки наших научных коллективов нужно использовать. Кроме этого, включайтесь в работу наших университетов, создавайте профильные классы в школах и университетах. Взращивайте кадры для своих производств», – подчеркнул Губернатор.