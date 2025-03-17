Муниципальная корпорация Пуны одобрила прокладку 500-км волоконно-оптического кабеля

Муниципальная корпорация Пуны (Pune Municipal Corporation - PMC), гражданский орган, управляющий внутренними границами г.Пуна, Индия, который отвечает за гражданские нужды и инфраструктуру мегаполиса, раскинувшегося на площади 500 квадратных километров и насчитывающего 3,4 миллиона жителей, разрешила проложить в штате 500 километров волоконно-оптического кабеля для подключенияP

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