На Нововоронежской АЭС с опережением сроков завершился плановый ремонт энергоблока №4

14 марта 2025 года в 11:27 (мск) энергоблок №4 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), который продлился 30 суток. На 100% мощности энергоблок №4 НВАЭС был выведен 15 марта в 04:30 (мск).

Все ремонтные операции выполнены на 7 суток раньше запланированного срока в полном объёме и с необходимым уровнем высокого качества за счёт оптимизации подготовительной работы к ремонту, а также самого процесса ремонта и пусковых операций на энергоблоке №4 НВ АЭС.

Сокращение срока позволит дополнительно выработать порядка 73,5 млн кВтч. Этого количества достаточно, чтобы в течение месяца обеспечить электроэнергией 367 тыс. квартир с семьей из четырех человек, или хватит на час работы 3,6 млрд энергосберегающих лампочек мощностью 20 Вт.

Сотрудники АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока. Одной из ключевых процедур стала перегрузка топлива в реакторной установке: 102 отработавшие кассеты с ядерным топливом заменили на свежие.

Специалисты провели обследование состояния корпуса реактора, осуществили техническое обслуживание системы управления и защиты и других систем безопасности. В машинном зале был выполнен ремонт двух турбоагрегатов, генератора, произведена ревизия состояния цилиндра высокого давления.

«Надежная и безопасная работа энергоблока закладывается именно в период планово-предупредительного ремонта. Ключевое слово здесь предупредительный. Мы проверяем состояние оборудования, чтобы в будущем обеспечить устойчивую, безопасную, эффективную эксплуатацию энергоблока, а это тепло и свет в наших домах и квартирах. Можно привести аналогию с автомобилем: каждый заботливый автолюбитель ежегодно проводит техобслуживание, пригоняет машину в сервис, где проверяют основные узлы, уровень жидкости, меняют масло и многое другое. Тоже самое происходит и в период останова энергоблока», - рассказал заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС Андрей Меремьянин.

В настоящее время все энергоблоки работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Планово-предупредительные ремонты (ППР) — это ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС для обеспечения надежной работы энергоблоков и повышения эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко — первая АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). За 60 лет работы на нововоронежской площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР. Для Воронежской области НВ АЭС остается главным источником электроэнергии, снабжая электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 млн жителей региона. Энергоблок №4 Нововоронежской АЭС оснащен реактором ВВЭР-440. По его подобию создано 35 энергоблоков по всему миру. После двух уникальных модернизаций срок эксплуатации увеличился в два раза - с 30 до 60 лет.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru