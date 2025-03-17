На энергоблоке №8 Ленинградской АЭС готовятся к бетонированию фундамента здания реактора

На Ленинградской АЭС досрочно и с высоким качеством выполнено армирование первой из пяти захваток фундамента здания реактора энергоблока №8. Для создания прочной конструкции монтажникам понадобилось почти 300 тонн стальной арматуры диаметром от 16 до 40 мм. Для армирования всех захваток будет использовано почти две тысячи тонн металла. Общая длина всех металлоконструкций составит почти три сотни километров - это расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова.

Как пояснил Константин Худяков, директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (компания - генеральный подрядчик), выполненная строительная конструкция станет каркасом, делающим фундамент предельно прочным.

«Армирование фундаментной плиты - обязательный этап работ, выполняемый непосредственно перед заливкой бетона. Жесткий армокаркас обеспечит создание надежной опоры, способной противостоять серьезным разнонаправленным нагрузкам, повысит прочностные характеристики основания будущего 70-метрового здания реактора, обеспечит требуемые эксплуатационные сроки объекта», - подчеркнул он.

По информации управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 на сегодняшний день выполнены практически все условия для старта первой ключевой операции 2025 года: на площадке завершены подготовительные работы по устройству будущего фундамента, установлена бетонораздаточная стрела, подготовлены сети для подачи электричества, проложены временные дороги для проезда бетоновозов и другой строительной техники, зарезервированы инертные материалы для приготовления бетона - песок и щебень.

В ближайшее время представители заказчика сооружения новой очереди Ленинградской АЭС выполнят инспекционную проверку завода, который будет в круглосуточном режиме готовить бетон для фундамента, и строительную лабораторию, предназначенную для испытания исходных материалов и полученной смеси. После начала бетонирования они будут проверять сроки доставки бетона на площадку, соблюдение технологии его заливки и уход за ним. После набора бетоном прочности будет выполнена его финальная проверка.

«Вместе со службами генерального подрядчика и инспекционными службами будем держать на контроле весь комплекс работ, от начала и до конца, - рассказал Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2. - Тройной контроль обеспечит высокое качество фундамента, а значит, станет залогом целостности и устойчивости здания реактора и надежной и эффективной эксплуатации всего размещенного внутри него оборудования, включая сам реактор».

Армирование и бетонирование фундамента здания реактора энергоблока №8 будет проводится захватками. Планируется, что полностью фундамент будет готов уже летом этого года. После этого строители начнут возводить стены и перекрытия, а монтажники - устанавливать оборудование. Первой на штатное место установят «ловушку расплава» - одну из пассивных систем безопасности АЭС. Ее доставят на площадку в 2026 году.

Генеральным подрядчиком строительства энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС является АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 и 2032 годы соответственно. Ежегодно каждый новый блок будет передавать в энергосистему страны почти 9 миллиардов киловатт*часов электроэнергии. За 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов кВт*час электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Также новая очередь атомной станции гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек. Основной социально-экономический эффект состоит в снижении рисков энергодефицита в регионе и поставки электроэнергии в объединенную энергосистему страны.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» ( www.rosenergoatom.ru ) – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя энергетическую безопасность и экономическую стабильность региона, а также благополучие его граждан, способствует реализации крупных региональных инвестиционных проектов. Ленинградская АЭС не только надежно вырабатывает электроэнергию, в объеме, установленном для нее государственным заданием, но и бесперебойно обеспечивает горячей водой и теплом более 65 тысяч жителей Соснового Бора, а также промышленные предприятия, культурные и медицинские учреждения, школы и детские сады.