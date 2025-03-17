Новый высоковольтный испытательный центр построят в Татарстане

Строительство испытательного центра для высоковольтного оборудования презентовали в Технопарке Искра-Волга генеральному директору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву.

На данный момент в России действует лишь 5 подобных аккредитованных лабораторий. Преимущество нового испытательного центра – это объединение возможностей по выполнению испытаний продукции на низкое, среднее, высокое и сверхвысокое классы напряжений.

Создание центра было инициировано представителями энергетических предприятий, испытывающими острую потребность в проведении высоковольтных испытаний. Возводимый объект можно назвать уникальным прежде всего из-за того, что ещё на стадии проектирования и строительства удалось продумать оптимальную компоновку испытательного оборудования, внести определенные конструкторские и технические решения, которые позволят наиболее эффективно его использовать при проведении испытаний.

В новом центре может быть испытана продукция широкого ассортимента: кабельные изделия, проводниковая продукция, линейная арматура, разъединители, силовые трансформаторы и другие виды электротехнических изделий. Как рассказал руководитель проекта Дмитрий Морозов, задачей центра станет оказание профильных услуг производителям Татарстана и России. Строительство испытательного центра позволит проводить научно-исследовательские работы ВУЗам РТ, от этого будут в выигрыше и производители и энергетики РТ.

Демонстрация новых и активно развиваемых производственных площадок состоялась в рамках выездного совещания, предполагающего ознакомление с продукцией предприятий-производителей для энергетического комплекса Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие представители «Сетевой компании» и заводов Технопарка: E-PROM (электрозарядные станции), Электрооптима (производство распределительного электрооборудования), СКАТ (кабельная арматура 0,4-500 кВ), Промэнерго (интеллектуальные приборы учета электроэнергии), Аруна (архитектурное и уличное освещение). Стороны обсудили возможности производственных предприятий в части разработок новой продукции, определили технические решения, которые следует активно внедрять в «Сетевой компании» с последующим тиражированием в сторонние электросетевые и промышленные компании.

Среди них – ретрофит ячеек в ТП, централизованная система оперативного постоянного тока, устройство резервной защиты трансформатора и резервирования отказа короткозамыкателя. Эти и другие успешно реализуемые проекты демонстрируют активное взаимодействие науки и производства, направленное на эффективное использование передовых технологий в АО «Сетевая компания».